Власти индийского штата Джамму и Кашмир попросили паломников как можно скорее покинуть его территорию из-за угрозы терактов.
Речь идёт о тех, кто совершает паломничество к храму в пещере Амарнатх. Предупреждение касается и туристов, которые находятся в Кашмирской долине.
По данным полиции, экстремисты, поддерживаемые пакистанской армией, могут устроить ряд терактов в преддверии Дня независимости, который отмечается в Индии 15 августа. Предположение основано на том, что на пути паломничества были найдены схроны с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, сообщает телеканал
Ранее News.ru писал о гибели группы паломников в Ираке. Автобус, который перевозил верующих, подорвался на придорожной мине.