https://static.news.ru/photo/819b65fc-b535-11e9-951f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sandip Saha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти индийского штата Джамму и Кашмир попросили паломников как можно скорее покинуть его территорию из-за угрозы терактов.

Речь идёт о тех, кто совершает паломничество к храму в пещере Амарнатх. Предупреждение касается и туристов, которые находятся в Кашмирской долине.

По данным полиции, экстремисты, поддерживаемые пакистанской армией, могут устроить ряд терактов в преддверии Дня независимости, который отмечается в Индии 15 августа. Предположение основано на том, что на пути паломничества были найдены схроны с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, сообщает телеканал NDTV .

Ранее News.ru писал о гибели группы паломников в Ираке. Автобус, который перевозил верующих, подорвался на придорожной мине.