https://static.news.ru/photo/dcc7c7ec-b75e-11e9-b70a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Z6869 Reinhard Kaufhold/dpa - zentralbild/Global Look Press

Число приехавших из России в Грузию в июле сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%, приблизительно до 159 тысяч человек. При этом количество туристических визитов из РФ уменьшилось на 14%. Такие данные приводят в Национальной администрации туризма.

Несмотря на создавшуюся ситуацию, ясно, что у российских туристов есть желание посещать Грузию. Мы ожидали, что июль будет рекордным и туристический поток возрастёт, однако из-за не зависимых от нас причин такое не произошло. Мы постарались донести этот ущерб до минимума и сохраняем позитивный темп, — приводит РИА Новости заявление главы ведомства Мариам Квривишвили.

Квривишвили добавила, что число визитёров из России, прибывших в Грузию воздушным путём, в июле месяце сократилось на 48,8%, при этом на 7% выросли визиты сухопутным путём.

Межгосударственная обстановка вновь накалилась 20 июня, когда в Тбилиси проходила Межпарламентская ассамблея православия. Глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера грузинского парламента, обратился к собравшимся со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

В итоге сотни людей вышли на акцию протеста. Россия запретила авиасообщение с Грузией. Демонстрации в Тбилиси продолжались больше двух недель.

Апофеоз конфликта пришёлся на 7 июля, когда грузинский журналист в прямом эфире обматерил президента Владимира Путина. Официальный Тбилиси назвал произошедшее провокацией со стороны беглого президента Михаила Саакашвили. В ответ на выходку журналиста 9 июня Госдума инициировала экономические санкции. Однако российский лидер заявил, что это чрезмерная реакция.

15 июля в Москву приехали парламентарии из Тбилиси. Встреча представителей фракции грузинского парламента «Альянс патриотов Грузии» и членов комитета Госдумы по делам СНГ проходила на Охотном Ряду. По её итогу глава думского комитета Леонид Калашников сообщил, что Россия готова поэтапно работать над снятием ограничений в отношении Грузии, но при понимании, что к этому готовы сами грузинские власти, писал News.ru.