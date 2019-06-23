https://static.news.ru/photo/13c96ce8-95d9-11e9-8dfb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/rustavi2

Грузинские власти готовятся издать указ о штурме частной оппозиционной телекомпании «Рустави 2». Силовой захват может быть осуществлён уже ближайшей ночью, заявил генеральный директор предприятия Ника Гварамия.

По его словам, такую информацию он получил их двух различных источников. Один из информаторов — «высокопоставленный чиновник правящей власти».

Вместе с тем, как отметил Гварамия, «у этой идеи есть так же противники». Однако в возникшей ситуации он усматривает руку Кремля.

То, что происходит в стране в последние недели, это российский сценарий. И грузинское правительство этому, к сожалению, потакает, — заявил Гварамия в своём телеобращении .

По его мнению, если решение о силовом захвате канала будет принято, это может вызвать неконтролируемые процессы в стране.

Ранее News.ru сообщал, что в Тбилиси возобновилась акция протеста. Это уже четвёртая волна митингов, которые начались 20 июня после того, как группа радикалов сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.

В ходе предыдущих акций полицейские применили слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. 240 человек пострадали, более 300 были задержаны. Жёсткий отпор правоохранительных органов вызвал раздражение в обществе.