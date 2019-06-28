https://static.news.ru/photo/7a575cf2-99be-11e9-96bb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутату Госдумы РФ Сергею Гаврилову, являющимся президентом Межпарламентской ассамблеи православия, будет отказано во въезде на территорию Грузии.

Об этом на брифинге после завершения заседания правительства страны заявил глава МВД Грузии Георгий Гахария.

Если российский депутат Сергей Гаврилов вновь решит приехать в Грузию, мы его не впустим в страну, — цитирует Гахарию грузинская телекомпания Imedi.

Что именно будет являться основанием для отказа во въезде Гаврилову в Грузию, министр не уточнил.

Депутат ГД Сергей Гаврилов оказался в эпицентре скандала после того, как 20 июня открыл сессию МАП в зале пленарных заседаний парламента Грузии, сидя в кресле спикера законодательного органа.

В тот же день радикально настроенные местные жители вышли на акцию протеста в Тбилиси, которая завершилась попыткой штурма здания парламента и разгоном митингующих.

Ранее Гаврилов в беседе с журналистами высказал предположение, что в скором времени вновь собирается приехать в Грузию, сославшись на личные планы в закавказском государстве, писал News.ru.