https://static.news.ru/photo/e499a226-950b-11e9-b68a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/TamtaTvalavadze

Городской суд в Тбилиси приговорил 121 человека к 12 суткам ареста за неподчинение полиции и мелкое хулиганство во время протестов у здания парламента Грузии. Об этом заявляет МВД закавказского государства.

121 человек, задержанный в ходе акции 20 июня, в административном порядке приговорён к административному заключению (12 суток), а остальные — освобождены. Им выписаны штрафы или сделано словесное предупреждение, — говорится на сайте полиции .

Рассмотрение некоторых административных дел отложено. Генеральная инспекция МВД уже приступила к изучению возможного превышения полномочий со стороны полиции.

В ходе митингов были задержаны 305 человек, 240 пострадали, в том числе и 31 журналист.

Как писал News.ru, в Тбилиси продолжилась акция протеста. У здания грузинского парламента люди требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии и досрочных выборов депутатов.

До этого телеканал «Россия 24» опубликовал видео нападения на своих журналистов в Тбилиси. Радикалы начали оскорблять сотрудников СМИ, после этого устроили драку с местными жителями, которые заступились за россиян.