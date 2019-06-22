Городской суд в Тбилиси приговорил 121 человека к 12 суткам ареста за неподчинение полиции и мелкое хулиганство во время протестов у здания парламента Грузии. Об этом заявляет МВД закавказского государства.
121 человек, задержанный в ходе акции 20 июня, в административном порядке приговорён к административному заключению (12 суток), а остальные — освобождены. Им выписаны штрафы или сделано словесное предупреждение, — говорится на сайте полиции.
Рассмотрение некоторых административных дел отложено. Генеральная инспекция МВД уже приступила к изучению возможного превышения полномочий со стороны полиции.
В ходе митингов были задержаны 305 человек, 240 пострадали, в том числе и 31 журналист.
Как писал News.ru, в Тбилиси продолжилась акция протеста. У здания грузинского парламента люди требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии и досрочных выборов депутатов.