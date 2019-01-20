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Афины: здание греческого парламента атаковали неонацисты

Aristidis Vafeiadakis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сторонники ультраправой неонацистской партии «Золотая заря» пытались пробиться в помещения греческого парламента во время демонстраций на площади Синтагма. К радикалам присоединились и анархисты.

«К сожалению, вновь тон на митинге задали радикальные элементы и члены „Золотой зари“, которые, пытаясь вторгнуться в парламент, в капюшонах с камнями, палками и железными прутьями напали на полицейских, отправив десятки раненых в больницы», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы премьер-министра страны.

Более ста тысяч человек участвуют в народных волнениях против переименования Македонии в Северную Македонию. Они призывают правительство Греции отказаться от ратификации соглашения со Скопье.

На акцию протеста собрались представители политических и общественных организаций со всех регионов Греции, монахи со Святой горы Афон и священнослужители Элладской православной церкви. Их поддерживают представители органов местного самоуправления из греческой области Македония, члены греческой диаспоры из разных стран мира.

Ранее News.ru публиковал заявление Госдепартамента США о том, что переименование Македонии и вхождение в состав НАТО спасет страну и все Балканы от «злонамеренных действий» России.


#греция #афины #беспорядки
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