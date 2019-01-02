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Власти Германии увидели теракт в наезде на людей

Marius Schwarz/imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Правоохранительные органы Германии расценивают наезд на людей в городах Боттропе и Эссене как террористический акт. Генпрокуратура страны изучает вопрос, может ли она взять на себя расследование случившегося.

Действия 50-летнего мужчины, совершившего в новогоднюю ночь несколько попыток наезда на прохожих, сравнимы с действиями исламиста, действующего в одиночку. Об этом сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на источник в силах безопасности.

Ранее News.ru сообщал, что мужчина, который в новогоднюю ночь совершил наезд на группу прохожих в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, преследовал цель убить иностранцев. Глава МВД региона Хеберт Ройль призвал очень серьёзно отнестись к инциденту. 


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