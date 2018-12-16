Власти Франции заинтересовались инициативой «жёлтых жилетов»

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп завил о готовности рассмотреть требование движения «жёлтых жилетов» об организации референдумов гражданской инициативы.

«Такие дебаты будут иметь место. Мы организуем их по всей Франции», - заявил он в интервью газете Les Echos.

По мнению премьера, референдумы, на которых будут обсуждаться вопросы государственной важности – «хороший инструмент демократии».

Полиция задержала 351 человека в ходе очередной акции протеста «жёлтых жилетов» в Париже.

Ранее News.ru писал о том, что французские спецслужбы прокомментировали информацию о возможной причастности России к организации беспорядков. Силовикам пока не удалось найти «российский след» в погромах в Париже и других французских городах.