Власти Франции решили ввести налог для интернет-гигантов

https://news.ru/storage/news/5474086b70f2c51a22a17e4d2c2652a9/de0655ab-4106-4947-8643-5a627e8714d0_850.jpg Richard B. Levine/imago stock&people/Global Look Press

Крупные интернет-компании — Amazon, Apple, Facebook и Google — могут попасть под действие закона, разрабатываемого правительством Франции. Речь в нём будет идти о налогообложении транснациональных предприятий, оборот которых превышает €750 млн.

Проект документа должен быть готов к концу февраля. Предполагается, что принятие закона принесёт в бюджет страны порядка €500 млн.

Министр экономики Брюно Ле Мэр назвал введение налога для интернет-гигантов вопросом справедливости. По его словам, к идее Парижа с пониманием отнеслись партнёры по Евросоюзу, пишет издание Du Dimanche.

Ранее News.ru сообщил о том, что МЭР хочет обложить российских нефтяников новым налогом. Согласно подготовленному ведомством законопроекту, компаниям придётся платить налог на недвижимость с каждой скважины.