Власти Франции решили ввести налог для интернет-гигантов

Крупные интернет-компании — Amazon, Apple, Facebook и Google — могут попасть под действие закона, разрабатываемого правительством Франции. Речь в нём будет идти о налогообложении транснациональных предприятий, оборот которых превышает €750 млн.
Проект документа должен быть готов к концу февраля. Предполагается, что принятие закона принесёт в бюджет страны порядка €500 млн.
Министр экономики Брюно Ле Мэр назвал введение налога для интернет-гигантов вопросом справедливости. По его словам, к идее Парижа с пониманием отнеслись партнёры по Евросоюзу, пишет издание Du Dimanche.
Ранее News.ru сообщил о том, что МЭР хочет обложить российских нефтяников новым налогом. Согласно подготовленному ведомством законопроекту, компаниям придётся платить налог на недвижимость с каждой скважины.