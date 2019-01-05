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Преподавание в школах на русском запретят в Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд Mihkel Maripuu/imago stock&people/Global Look Press

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

в мире [ версия для печати ]

Все русские школы в Эстонии должны будут перейти на обучение на государственном языке, заявила президент страны Керсти Кальюлайд.

Глава государства признала преобладание русскоговорящего населения в ряде регионов, но при этом отметила, что обучение на эстонском языке обеспечит всем учащимся равные возможности.

«Мы фактически приняли это решение, хотя о нём и не говорили, потому что в Эстонии не готовят учителей для русских школ. А значит, нам необходимо срочно договариваться», — цитирует URA.RU заявление Кальюлайд в эфире местного телеканала.

Примечательно, что ранее лидер республики вместе с премьером Юри Ратасом выступали в защиту русскоязычного населения страны.

В декабре эстонский парламент выступил за расширение санкций в отношении России. Поводом для этого послужил инцидент в Керченском проливе. Законодатели осудили действия РФ и призвали к освобождению украинских моряков.


#образование #эстония #русскийязык
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