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Оператор метро в индийской столице Нью-Дели (DMRC) объявил о введении «красного» уровня тревоги на всех линиях метрополитена. Такие рекомендации были получены от служб безопасности страны.

По рекомендации служб безопасности на всех линиях DMRC был объявлен «красный» уровень тревоги. Пожалуйста, уделите дополнительное время на контроль безопасности, — говорится в сообщении в Twitter государственной компании Delhi Metro...