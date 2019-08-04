Жители самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) теперь могут оформить российский паспорт онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг и занять электронную очередь, сообщает пресс-служба госпредприятия «Почта Донбасса».
Электронная очередь заработала в Донецкой республике с 1 июля, но записаться граждане могли исключительно в единых центрах связи. Новая услуга доступна с понедельника, 5 августа.
Жители ДНР имеют возможность оформить талон в электронную очередь миграционной службы МВД ДНР без посещения отделений Почты Донбасса, — говорится в сообщении.
При этом, чтобы получить талон сначала необходимо оформить электронно-цифровую подпись.
Портал госуслуг пока предоставляет только оформление талонов в миграционную службу, в дальнейшем предполагается расширение спектра предоставляемых услуг.
Ранее военная прокуратура Украины вызвала на допрос жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов. Надзорный орган занимается установлением личности всех граждан Украины, подавших заявку на оформление документа, киевские власти насчитали около 13 тысяч человек, подавших заявки, писал News.ru