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Власти ДНР готовят города к наступлению украинских войск

Sandro Maddalena/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал руководителей городов и районов быть готовыми к возможному наступлению украинских войск. По его словам, силовая операция может начаться со дня на день.

«Мы должны учитывать, что противник в любой момент может перейти от провокаций к широкомасштабным боевым действиям. Сейчас риск достаточно высок», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Ранее военное ведомство республики и глава ДНР неоднократно заявляли о подготовке украинских силовиков к наступлению в Донбассе. Итогом операции, как предполагается, должны стать выход подразделений к границе с Россией, продление военного положения и отмена выборов президента страны.

При этом, как сообщал News.ru, власти ДНР уверены, что атакам в первую очередь подвергнутся предприятия, использующие хлор, аммиак и другие опасные вещества.


#украина #ДНР #дениспушилин
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