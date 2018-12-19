Власти ДНР готовят города к наступлению украинских войск

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал руководителей городов и районов быть готовыми к возможному наступлению украинских войск. По его словам, силовая операция может начаться со дня на день.
«Мы должны учитывать, что противник в любой момент может перейти от провокаций к широкомасштабным боевым действиям. Сейчас риск достаточно высок», — цитирует Пушилина РИА Новости.
Ранее военное ведомство республики и глава ДНР неоднократно заявляли о подготовке украинских силовиков к наступлению в Донбассе. Итогом операции, как предполагается, должны стать выход подразделений к границе с Россией, продление военного положения и отмена выборов президента страны.
При этом, как сообщал News.ru, власти ДНР уверены, что атакам в первую очередь подвергнутся предприятия, использующие хлор, аммиак и другие опасные вещества.