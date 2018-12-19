Власти ДНР готовят города к наступлению украинских войск

https://news.ru/storage/news/2c4017541f74767f8e8f15b56f2dad5e/5d5458a1-f744-4988-a37b-f8f1273edc20_850.jpg Sandro Maddalena/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал руководителей городов и районов быть готовыми к возможному наступлению украинских войск. По его словам, силовая операция может начаться со дня на день.

«Мы должны учитывать, что противник в любой момент может перейти от провокаций к широкомасштабным боевым действиям. Сейчас риск достаточно высок», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Ранее военное ведомство республики и глава ДНР неоднократно заявляли о подготовке украинских силовиков к наступлению в Донбассе. Итогом операции, как предполагается, должны стать выход подразделений к границе с Россией, продление военного положения и отмена выборов президента страны.

При этом, как сообщал News.ru, власти ДНР уверены, что атакам в первую очередь подвергнутся предприятия, использующие хлор, аммиак и другие опасные вещества.