https://static.news.ru/photo/00dc4766-9cac-11e9-93b8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

Чехия отменила ограничения на полёты российских авиакомпаний. Чешский Минтранс разрешил возобновить рейсы до 7 июля.

Продление этого срока будет зависеть от договорённостей между чешскими и российскими авиационными властями, отмечают « Ведомости ».

Запрет на полёты был введён из-за того, что Москва и Прага не смогли договориться о частоте рейсов национальных перевозчиков. В результате несколько российских авиакомпаний объявили об отмене рейсов в Чехию. «Уральские авиалинии» аннулировали вылеты в Прагу с 2 июля. Лоукостер «Победа» сообщал, что закроет перелёты Москва — Карловы Вары с 4 июля. По этой же причине несколько рейсов из Москвы в чешскую столицу отменил «Аэрофлот», писал News.ru.