Власти Бельгии отказались принять мигрантов

Власти Бельгии отказались принять у себя нелегальных мигрантов с борта двух кораблей, находящихся в территориальных водах Мальты.
«Власти королевства уже продемонстрировали свою солидарность с ЕС в миграционном вопросе, принимая повышенное число просителей убежища», — сообщил журналистам представитель премьер-министра Бельгии.
Еврокомиссия призвала страны ЕС распределить между собой 49 мигрантов, спасённых в водах Средиземного моря Германией. Однако власти Мальты настаивают присоединить к ним ещё 249 мигрантов, которых несколько дней назад спасли мальтийские моряки.
Ранее News.ru писал, что партия «Фламандский интерес» в Бельгии предложила ввести мораторий на миграцию. По словам политиков, это продиктовано не чувством ненависти к тем, «кто находится за дверью», а любовью к тем, «кто живёт в своём доме». Соответствующее предложение было озвучено в рамках предварительного оглашения программы движения партии в перспективе предстоящих выборов в парламент Бельгии.