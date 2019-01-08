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Власти Бельгии отказались принять мигрантов

Michele Amoruso/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Власти Бельгии отказались принять у себя нелегальных мигрантов с борта двух кораблей, находящихся в территориальных водах Мальты.

«Власти королевства уже продемонстрировали свою солидарность с ЕС в миграционном вопросе, принимая повышенное число просителей убежища», — сообщил журналистам представитель премьер-министра Бельгии.

Еврокомиссия призвала страны ЕС распределить между собой 49 мигрантов, спасённых в водах Средиземного моря Германией. Однако власти Мальты настаивают присоединить к ним ещё 249 мигрантов, которых несколько дней назад спасли мальтийские моряки. 

Ранее News.ru писал, что партия «Фламандский интерес» в Бельгии предложила ввести мораторий на миграцию. По словам политиков, это продиктовано не чувством ненависти к тем, «кто находится за дверью», а любовью к тем, «кто живёт в своём доме». Соответствующее предложение было озвучено в рамках предварительного оглашения программы движения партии в перспективе предстоящих выборов в парламент Бельгии.


#бельгия #мигранты
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