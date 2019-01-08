Власти Бельгии отказались принять мигрантов

https://news.ru/storage/news/2b25891c740d90527a430e1e4f9bde7f/946d7ddd-7a95-4408-b851-ba2727bba418_850.jpg Michele Amoruso/Global Look Press

Власти Бельгии отказались принять у себя нелегальных мигрантов с борта двух кораблей, находящихся в территориальных водах Мальты.

«Власти королевства уже продемонстрировали свою солидарность с ЕС в миграционном вопросе, принимая повышенное число просителей убежища», — сообщил журналистам представитель премьер-министра Бельгии.

Еврокомиссия призвала страны ЕС распределить между собой 49 мигрантов, спасённых в водах Средиземного моря Германией. Однако власти Мальты настаивают присоединить к ним ещё 249 мигрантов, которых несколько дней назад спасли мальтийские моряки.

Ранее News.ru писал, что партия «Фламандский интерес» в Бельгии предложила ввести мораторий на миграцию. По словам политиков, это продиктовано не чувством ненависти к тем, «кто находится за дверью», а любовью к тем, «кто живёт в своём доме». Соответствующее предложение было озвучено в рамках предварительного оглашения программы движения партии в перспективе предстоящих выборов в парламент Бельгии.