Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/Global Look Press

В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана заявили, что причиной падения ветви пятисотлетнего платана на туристов стали непрекращающиеся в последние несколько дней дожди и сильный ветер.

В ведомстве отметили, что проводится также анализ образцов ветвей, чтобы определить, имелись ли другие причины для их падения, передаёт «Интерфакс».

В результате инцидента на территории резиденции шекинских ханов в Азербайджане получили травмы 19 человек. Многие среди них — туристы. Состояние двоих пострадавших россиян оценивается как стабильное.

Как писал News.ru, ЧП во дворце шекинских ханов взял под личный контроль президент страны Ильхам Алиев.

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