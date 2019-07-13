https://static.news.ru/photo/eddd1a30-a671-11e9-aead-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/Global Look Press

В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана заявили, что причиной падения ветви пятисотлетнего платана на туристов стали непрекращающиеся в последние несколько дней дожди и сильный ветер.

В ведомстве отметили, что проводится также анализ образцов ветвей, чтобы определить, имелись ли другие причины для их падения, передаёт « Интерфакс ».

В результате инцидента на территории резиденции шекинских ханов в Азербайджане получили травмы 19 человек. Многие среди них — туристы. Состояние двоих пострадавших россиян оценивается как стабильное.

Как писал News.ru, ЧП во дворце шекинских ханов взял под личный контроль президент страны Ильхам Алиев.