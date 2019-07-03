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Президент России Владимир Путин на саммите G20 обсудил с премьером Нидерландов Марком Рютте крушение малайзийского самолёта Boeing, которое произошло под Донецком в июле 2014 года.

Это было очень краткое общение на ногах, в кулуарах. Помимо премьер-министра Нидерландов Путин имел такие беседы практически со всеми участниками саммита, — рассказала журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По...