Фото: Xinhua/Global Look Press

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижнюю палату парламента) состоятся 29 сентября.

По данным пресс-службы австрийского парламента, соответствующее решение было принято единогласно в ходе заседания главного комитета Нацсовета.

Ранее News.ru писал, что президент Австрии Александр Ван дер Беллен утвердил список кандидатов на посты министров в переходном правительстве. Их обновлённый состав предложила Бригитте Бирляйн, которая займёт должность временного канцлера.

27 мая депутаты вынесли вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и его министрам. Поводом тому послужил правительственный кризис, который разразился накануне на фоне отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

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