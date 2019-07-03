Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижнюю палату парламента) состоятся 29 сентября.
По данным пресс-службы австрийского парламента, соответствующее решение было принято единогласно в ходе заседания главного комитета Нацсовета.
| Parlament aktuell: Die Nationalratswahl am 29. September 2019 ist nun endgültig fix. Der #OeNR-Hauptausschuss genehmigte heute einstimmig die diesbezügliche Verordnung der Bundesregierung. Stichtag ist der 9. Juli 2019. #NRW19 Mehr in Kürze: https://t.co/vfPan3pVyu
Ранее News.ru писал, что президент Австрии Александр Ван дер Беллен утвердил список кандидатов на посты министров в переходном правительстве. Их обновлённый состав предложила Бригитте Бирляйн, которая займёт должность временного канцлера.
27 мая депутаты вынесли вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и его министрам. Поводом тому послужил правительственный кризис, который разразился накануне на фоне отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.