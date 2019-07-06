https://static.news.ru/photo/da357164-9fc1-11e9-b649-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Diego Cupolo/Global Look Press

Власти провинции Анталья выступили против идеи мэра одноимённого города Мухиттина Бечека ввести туристический налог.

Помимо столицы, провинция также включает в себя такие прибрежные города и курортные районы, как Аланья, Газипаша, Демре, Белек, Кемер, Серик, Сиде, Кумлуджа и Манавгат, передаёт АТОР .

Как писал News.ru, ранее глава управления культуры и туризма города Ибрагим Аджар назвал предложение о введении дополнительного налога личным мнением мэра, подчеркнув, что правительство Турции не намерено одобрять инициативу.

Бечек предложил ввести туристический налог в размере €1,5 за ночь с каждого взрослого отдыхающего. По словам градоначальника, курорт нуждается в муниципальных доходах для поддержания инфраструктуры региона.