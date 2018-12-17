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Владимир Путин покорил японок обнажённым торсом

Владимир Путин Алексей Дружинин/РИА Новости

Владимир Путин

в мире [ версия для печати ]

Японские женщины, похоже, нашли новый предмет обожания: они сметают с полок магазинов настенные календари с изображением российского президента. Особой популярностью пользуются снимки Владимира Путина, на которых он погружается в ледяную прорубь.

Как полагают продавцы, японкам пришлись по душе «нестандартный стиль и бесстыжее мужество» российского лидера.

Как сообщает The Guardian, календари с Путиным побили рекорды продаж и расходятся лучше, чем аналогичные товары с местными знаменитостями — молодым популярным актёром Кеем Танаку и практически юным чемпионом по фигурному катанию Юдзурой Ханю.

По данным информационного портала Sora News 24, некоторые японцы берут календари для друзей, что называется, «ради прикола». Однако многие, судя по всему, действительно искренне интересуются личностью российского лидера.

При этом, как сообщает дирекция сети магазинов Loft, обладающая эксклюзивными правами на продажу календарей с изображением президента РФ в Японии, успехом у покупателей Путин пользуется не первый год. В 2016 году он на фотографиях занимался дзюдо и рыбачил без футболки. Год спустя играл с собаками в снегу, среди них был и щенок акита-ину Юмэ, подаренный российскому лидеру премьер-министром Японии.

Лейтмотивом новой серии стали прорубь и обнажённый торс.

Ранее News.ru писал, что именитый танцовщик Сергей Полунин стал одним из героев популярного календаря Pirelli. Артист балета снялся в дуэте с французской актрисой и моделью Летицией Каста, где они сыграли пару, запечатлённую в танце.


#владимирпутин #ЯПОНИЯ #календари
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