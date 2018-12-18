Путин получит тайный подарок от Санта-Клауса

Санта-Клаус заявил, что хочет вручить подарок президенту России Владимиру Путину. Однако не говорит, какой именно.
Помимо российского лидера, в списке тех, кто хорошо себя вёл в уходящем году, находятся президенты США и Финляндии Дональд Трамп и Саули Ниинистё.
Что они получат на католическое Рождество от волшебника из Лапландии — тоже тайна.
«Я сохраню это в секрете. Если вы хотите узнать, вам нужно попросить Дональда, Владимира и Саули рассказать об этом», — сказал Санта-Клаус в интервью РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Санта-Клаус с теплом вспоминает своё путешествие на Чукотку, которую посетил в 2017 году. Больше всего ему понравилось общаться с местными жителями и любоваться живописной местностью.