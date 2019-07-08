Владелец NewsOne Тарас Козак отрицает связи телеканала с российским Промсвязьбанком.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что конечные бенефициары телеканала NewsOne связаны с российским Промсвязьбанком. По его словам, этих данных достаточно для того, чтобы применить к телеканалу санкции.
Я, Тарас Романович Козак, являюсь единственным владельцем телеканала NewsOne и владею 100% телеканала напрямую, — говорится в заявлении депутата.
Козак отметил, что Луценко подобными высказываниями просто пытается удержаться у власти, а также отвлечь внимание от своей «провальной работы». Кроме того, он подчеркнул, что другие утверждения прокурора, в частности, об участии канала в террористической деятельности, являются беспочвенными.
Как писал News.ru, генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться, чтобы обсудить ситуацию вокруг телемоста.