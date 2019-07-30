https://static.news.ru/photo/729de36e-aff3-11e9-889b-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп прилетит в Варшаву для участия в торжествах, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, заявил глава кабинета польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский.

По его словам, программу поездки руководителя Белого дома Вашингтон опубликует 30 июля, пишет Польское агентство печати .

Президент США Дональд Трамп с вечера 31 августа до 2 сентября нанесет визит в Польшу. 1 сентября он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве, — рассказал Щерский.

Ранее Трамп объявил, что у США нет оснований враждовать с Россией. Он решительно осудил действия оппозиционной Демократической партии США. Он обвинил её в преднамеренном желании противостоять республиканцам, в том числе раздувая слухи об угрозе со стороны РФ.

Как писал News.ru, Польша намерена направить президенту РФ Владимиру Путину приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Они пройдут 27 января 2020 года на территории созданного там музея.