Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп прилетит в Варшаву для участия в торжествах, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, заявил глава кабинета польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский.
По его словам, программу поездки руководителя Белого дома Вашингтон опубликует 30 июля, пишет
Президент США Дональд Трамп с вечера 31 августа до 2 сентября нанесет визит в Польшу. 1 сентября он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве, — рассказал Щерский.
Ранее Трамп объявил, что у США нет оснований враждовать с Россией. Он решительно осудил действия оппозиционной Демократической партии США. Он обвинил её в преднамеренном желании противостоять республиканцам, в том числе раздувая слухи об угрозе со стороны РФ.
Как писал News.ru, Польша намерена направить президенту РФ Владимиру Путину приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Они пройдут 27 января 2020 года на территории созданного там музея.