МИД Ирана обвинил Трампа в неуважении к суверенитету Ирака

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Дональд Трамп

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми раскритиковал визит президента США Дональда Трампа в Ирак. Он назвал его неуважительным по отношению к суверенитету страны.

«Страны в регионе никогда не позволят агрессивным иностранцам сеять вражду между ними», — заявил Касеми.

Агентство IRNA сообщило, что Трамп вместе с женой нанесли рождественский визит американским военным в Ираке. Об этой поездке Белый дом заранее не сообщил, зато Трамп на месте заявил, что не планирует сокращать американский военный контингент в Ираке, несмотря на объявленный ранее вывод войск из Сирии. Касеми подчеркнул, что чиновники и народ оказали Трампу холодный приём.

Ранее News.ru писал, что официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала вывод американских войск из Сирии. По её словам, Москва внимательно следит за ситуацией, но не находит достаточной определённости в этом вопросе. Захарова подчеркнула, что у России возникает принципиальный вопрос, кому будет передаваться контроль над территориями, где находились американские войска.