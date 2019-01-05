Визит Рогозина в США отменили из-за давления Конгресса

https://news.ru/storage/news/5e5249183224667f4202838be22b413b/934598f6-7c9d-466d-b988-b94ced1e3601_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Решение о переносе на неопределенный срок визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США принял директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн. Это произошло после того, как он столкнулся с сильным давлением со стороны конгрессменов.

Члены Конгресса призывали НАСА не устраивать визит для Рогозина, на которого в США распространяются санкции, сообщает издание USA Today.

Против поездки главы Роскосмоса выступали сенаторы-демократы Боб Менендез, Марк Уорнер, а также Джин Шахин, которая входит в подкомитет Сената, курирующий вопросы финансирования НАСА.

Как сообщал News.ru, пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс заявила, что визит Рогозина в США придётся отложить. Новая дата возможной поездки не определена.