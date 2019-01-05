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Визит Рогозина в США отменили из-за давления Конгресса

Zamir Usmanov/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Решение о переносе на неопределенный срок визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США принял директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн. Это произошло после того, как он столкнулся с сильным давлением со стороны конгрессменов.

Члены Конгресса призывали НАСА не устраивать визит для Рогозина, на которого в США распространяются санкции, сообщает издание USA Today.

Против поездки главы Роскосмоса выступали сенаторы-демократы Боб Менендез, Марк Уорнер, а также Джин Шахин, которая входит в подкомитет Сената, курирующий вопросы финансирования НАСА.

Как сообщал News.ru, пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс заявила, что визит Рогозина в США придётся отложить. Новая дата возможной поездки не определена.


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