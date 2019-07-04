https://static.news.ru/photo/b910294a-9e57-11e9-8f2f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

Приезд президента России Владимира Путина в Италию порадовал жителей Рима. Впервые за долгое время из города вывезли тонны мусора, и улицы наконец приобрели ухоженный вид.

C учётом того усердия, с которым Рим очистили перед визитом Путина, и принимая во внимание то, что в мире насчитывается 196 независимых стран, мы предлагаем приглашать одного главу государства в 1,86 дней. Это единственный способ держать мусор подальше от города, — написала в своём Twitter вице-спикер нижней палаты итальянского парламента Мара Карфанья.

Vista la solerzia con cui è stata pulita #Roma per l'arrivo di #Putin - e considerato che nel mondo ci sono 196 Stati sovrani - proponiamo di invitare un capo di Stato ogni 1,86 giorni.

È l'unico modo per tenere la spazzatura lontana dalla città. — Mara Carfagna (@mara_carfagna) 4 июля 2019 г.

Проблема мусора в Риме обострилась с наступлением жаркой погоды. Туристы и местные жители неоднократно указывали властям на необходимость ликвидировать завалы, однако никаких действий предпринято не было, отмечает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин прилетел в Италию. Политик встретится с итальянским лидером Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, а также примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ.