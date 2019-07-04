Приезд президента России Владимира Путина в Италию порадовал жителей Рима. Впервые за долгое время из города вывезли тонны мусора, и улицы наконец приобрели ухоженный вид.
C учётом того усердия, с которым Рим очистили перед визитом Путина, и принимая во внимание то, что в мире насчитывается 196 независимых стран, мы предлагаем приглашать одного главу государства в 1,86 дней. Это единственный способ держать мусор подальше от города, — написала в своём Twitter вице-спикер нижней палаты итальянского парламента Мара Карфанья.
Vista la solerzia con cui è stata pulita #Roma per l'arrivo di #Putin - e considerato che nel mondo ci sono 196 Stati sovrani - proponiamo di invitare un capo di Stato ogni 1,86 giorni. È l'unico modo per tenere la spazzatura lontana dalla città.
Проблема мусора в Риме обострилась с наступлением жаркой погоды. Туристы и местные жители неоднократно указывали властям на необходимость ликвидировать завалы, однако никаких действий предпринято не было, отмечает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Владимир Путин прилетел в Италию. Политик встретится с итальянским лидером Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, а также примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ.