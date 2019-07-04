Фото: kremlin.ru

Приезд президента России Владимира Путина в Италию порадовал жителей Рима. Впервые за долгое время из города вывезли тонны мусора, и улицы наконец приобрели ухоженный вид.

C учётом того усердия, с которым Рим очистили перед визитом Путина, и принимая во внимание то, что в мире насчитывается 196 независимых стран, мы предлагаем приглашать одного главу государства в 1,86 дней. Это единственный способ держать мусор подальше от города, — написала в своём Twitter вице-спикер нижней палаты итальянского парламента Мара Карфанья.

Проблема мусора в Риме обострилась с наступлением жаркой погоды. Туристы и местные жители неоднократно указывали властям на необходимость ликвидировать завалы, однако никаких действий предпринято не было, отмечает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин прилетел в Италию. Политик встретится с итальянским лидером Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, а также примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ.

 

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