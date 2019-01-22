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Визит Ким Чен Ына в Южную Корею состоится в марте

Лидер КНДР Ким Чен Ын State Department/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын

в мире [ версия для печати ]

Лидер КНДР Ким Чен Ын приедет с визитом в столицу Южной Кореи в конце марта.

По данным агентства Bloomberg, Сеул уже готовится к встрече лидера Северной Кореи.

«В южнокорейской резиденции президента проводят подготовку к возможному визиту северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сеул примерно в конце марта», — сообщает агентство, ссылаясь на источники в СМИ Южной Кореи.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США более десяти лет проводят «секретные консультации» с разведслужбой Северной Кореи. По данным источника Wall Street Journal, «скрытый канал связи» позволял США и КНДР перманентно поддерживать контакт, с помощью которого в июне 2018 года в Сингапуре состоялся исторический саммит президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.


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