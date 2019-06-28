https://static.news.ru/photo/465ed0da-99b2-11e9-8754-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Артистка иллюзии, визажист из США Ханна Чилтон примерила на себя образ ликвидатора катастрофы, вдохновившись нашумевшим сериалом «Чернобыль».

31-летняя девушка сделала макияж в стиле ликвидатора Чернобыльской АЭС. На лице она нарисовала противогаз, а на груди написала русскими буквами «Припять 1970». Фотографию она разместила на своей странице в Instagram под хештегом #chernobylmakeuplook

Девушка ранее работала шеф-поваром, а в декретном отпуске увлеклась созданием мейкапа на лице и теле. Она часто черпает идеи в фильмах и сериалах, а иногда создаёт на своём лице иллюзии, не связанные с киноиндустрией, вдохновляясь миром животных или совсем обыденными вещами, например, едой, информирует « Ридус ».

Ранее Зеленский сделал Героями Украины ликвидаторов из сериала «Чернобыль». Согласно указу, высшей госнаграды за героизм и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, удостоены старший инженер-механик реакторного цеха Алексей Ананенко, старший инженер турбинного цеха Валерий Беспалов и начальник смены Борис Баранов (посмертно), писал News.ru