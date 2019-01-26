USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,577.14 $
МОСКВА-15°C04:52
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Виталий Кличко опозорился во время выступления в Давосе

Мэр Киева Виталий Кличко Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко

в мире [ версия для печати ]

Мэр Киева Виталий Кличко во время обсуждения на Международном экономическом форуме в Давосе развития украинской столицы попал в курьёзную ситуацию после того, как у него не получилось с первого раза произнести английское слово digitalization (цифровизация).

При этом над оконфузившимся братом поспешил посмеяться боксёр Владимир Кличко, который также присутствовал в зале.

Инцидент попал на видео, на кадрах которого видно, как Кличко, известный своим косноязычием и «красноречием», над которым часто смеются в Сети, пытается выговорить английское слово, но вместо этого издает невнятные звуки.

Аудитория в зале предприняла несколько попыток помочь мэру Киева произнести неподдающееся слово, однако подсказки ещё больше сбивали Кличко. В итоге он так и не смог выговорить иностранное слово digitalization.

Ранее News.ru писал о том, что брат мэра Киева, боксёр Владимир Кличко, во время выступления в Давосе призвал инвестировать деньги в экономику Украины, так как это «красивая и сексуальная страна». Поясняя своё высказывание, бывший спортсмен обратился к истории и подчеркнул, что в разное время Украину хотели завоевать поляки, турки, монголы, татары, шведы и многие другие.


#ВиталийКличко #давос
самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
шоу-бизнес
Собчак высказалась о драке Виторгана и Богомолова


читайте также
в мире 00:43, 25 января 2019
Кличко назвал Украину сексуальной для инвесторов
в мире 15:14, 8 декабря 2018
Кличко ждёт от преемницы Меркель антироссийских взглядов
в мире 08:00, 19 ноября 2018
Украинцы назвали Виталия Кличко бедой для Киева
Лента новостей
экономика 04:29
Правительство готово продлить заморозку цен на топливо
в мире 04:26
Активные манёвры военных спутников США озадачили Россию
в мире 03:45
Трамп подписал законопроект о прекращении шатдауна
в мире 03:19
Гуайдо перед началом переворота в Венесуэле ездил в США
в мире 02:54
Муж Скабеевой назвал обидчиков жены в ПАСЕ «рогулями»
Другие новости
в мире 04:26
Активные манёвры военных спутников США озадачили Россию
в мире 03:45
Трамп подписал законопроект о прекращении шатдауна
в мире 03:19
Гуайдо перед началом переворота в Венесуэле ездил в США
в мире 02:54
Муж Скабеевой назвал обидчиков жены в ПАСЕ «рогулями»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top