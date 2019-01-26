Виталий Кличко опозорился во время выступления в Давосе

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Мэр Киева Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко во время обсуждения на Международном экономическом форуме в Давосе развития украинской столицы попал в курьёзную ситуацию после того, как у него не получилось с первого раза произнести английское слово digitalization (цифровизация).

При этом над оконфузившимся братом поспешил посмеяться боксёр Владимир Кличко, который также присутствовал в зале.

Инцидент попал на видео, на кадрах которого видно, как Кличко, известный своим косноязычием и «красноречием», над которым часто смеются в Сети, пытается выговорить английское слово, но вместо этого издает невнятные звуки.

Аудитория в зале предприняла несколько попыток помочь мэру Киева произнести неподдающееся слово, однако подсказки ещё больше сбивали Кличко. В итоге он так и не смог выговорить иностранное слово digitalization.

Ранее News.ru писал о том, что брат мэра Киева, боксёр Владимир Кличко, во время выступления в Давосе призвал инвестировать деньги в экономику Украины, так как это «красивая и сексуальная страна». Поясняя своё высказывание, бывший спортсмен обратился к истории и подчеркнул, что в разное время Украину хотели завоевать поляки, турки, монголы, татары, шведы и многие другие.