https://static.news.ru/photo/417f5cde-af55-11e9-b19c-fa163e074e61_1024.jpg Мэр Киева Виталий Кличко Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Выступление мэра Киева Виталия Кличко, не сумевшего с первого раза выговорить словосочетание «Институт судебных экспертиз», рассмешило пользователей Сети.

Су-су-су... институт судовых..., — с трудом сказал градоначальник, после чего впал в ступор и не мог произнести ни слова до тех пор, пока ему не помог журналист.

Из-за речевых ошибок и косноязычия Кличко многократно становился объектом насмешек. Не обошла его эта участь и на этот раз.

Ему стоит запустить свой YouTube канал «Учимся говорить с Виталием Кличко!». Миллионы просмотров гарантированы! — иронично заметил пользователь Twitter.

После того как мэра Киева переизберут и Виталий Владимирович останется без работы, ему стоит запустить свой youtube канал «Учимся говорить с Виталием Кличко!». Миллионы просмотров гарантированы! https://t.co/JCU9rfN4N1 — Король обезьян (@vova_lumpen) 25 июля 2019 г.

Комментаторы с юмором восприняли инцидент и предположили, что заслуги Кличко на посту мэра никто не вспомнит, но его «гениальные» фразы навсегда останутся в памяти украинцев. При этом один из подписчиков отметил, что построенные при нём мосты и дороги также «оставят немного позитива». В заключении Кличко посоветовали всегда иметь при себе шпаргалку, как в школе.

Ранее News.ru писал о том, что Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал дело возбуждённое Национальным антикоррупционным бюро Украины по факту злоупотреблений чиновников при строительстве велосипедно-пешеходного моста в столице. По словам градоначальника, ему таким образом пытаются «испортить репутацию».