Виновником срыва перемирия в Донбассе назвали Россию

https://news.ru/storage/news/528301a462e51cbfe2086f55a693dc3e/c0a82048-b2df-47b6-9610-c4a580879608_850.jpg Serg Glovny/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Россия «тотально срывает» обмен пленными и систематически нарушает Минские договоренности по урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, именно из-за РФ перемирие не может быть достигнуто.

«Вы только представьте себе, сорвана 18-я попытка прекращения огня, перемирия за все эти годы… За время последнего рождественского и новогоднего режима прекращения огня, по информации на вчерашний вечер, 111 обстрелов, двое наших бойцов убиты, почти 30 ранены. Это вообще прекращение огня?» — цитирует главу ведомства «Интерфакс».

Он добавил, что дело не в формате переговоров, а в том, что «России надо использовать Донбасс».

Ранее Климкин сказал, что украинский МИД в полной силе готовится к введению в действие визового режима с РФ. Дипломат подчеркнул, что первым пунктом в поставленной задаче будет разработка программного обеспечения, благодаря которому украинские власти смогут заранее узнавать о предстоящем визите российских граждан в страну, писал News.ru.