Виновником поломки самолёта с Меркель оказалась Lufthansa

https://news.ru/storage/news/841ba37854f9e09f76b0aba2f4446155/880ad306-62b2-45f5-a507-2288a7183165_850.jpg Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Ангела Меркель

Вооружённые силы ФРГ пришли к выводу, что в ЧП на борту, который должен был доставить канцлера Ангелу Меркель на саммит G20 в Аргентине, виновата авиакомпания Lufthansa. Из-за её оплошности инструкция для заменённого оборудования не была отправлена пилотам.

Переделанный под правительственные нужды Airbus A340 находится на техническом обслуживании у Lufthansa с 2009 года. В 2010-м перевозчик обновил систему связи, однако по какой-то причине не проинформировал об этом пилотов и производителя, говорится в докладе Бундесвера, сообщает Spiegel.

При этом Airbus давно разослала всем операторам самолетов с обновленной системой связи инструкции на случай непредвиденных обстоятельств. Однако правительственного борта в списках не было. В итоге именно подобная халатность и стала причиной проблем.

Когда самолет вылетел из Берлина, случился сбой напряжения и перестал работать модифицированный блок связи, информирует ФАН. Восстановить его по неверной инструкции не удалось. В итоге с землей смогли связаться только по спутниковому телефону. Сбой также повлиял на работу гидравлической системы, которая в числе прочего отвечает за сброс горючего.

В итоге самолёт совершил экстренную посадку в Кёльне. Меркель другим правительственным бортом вылетела в Испанию, откуда отправилась в Аргентину обычным пассажирским рейсом. Пассажиры самолёта Мадрид — Буэнос-Айрес не ожидали встречи на борту с немецким канцлером. Политик заняла место в первом классе. По словам её соседа, аргентинца Агустина Агуэро, Меркель вела себя как обычный пассажир. Она пообедала, а затем немного вздремнула.

В итоге на саммит G20 канцлер прибыла с опозданием в 12 часов.

Ранее News.ru писал о том, что министерство обороны Германии собирается приобрести новый самолёт Airbus из-за поломки лайнера канцлера Ангелы Меркель. Ведомство рассматривает возможность приобретения лайнера А330 или А350. Каждая модель стоит минимум €200 млн.