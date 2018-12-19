Винник назвал себя политзаключённым

https://news.ru/storage/news/05f534cc03d6e64fa5f2ec9993bd4698/9fc7befc-330c-4055-8100-d48305a2e66f_850.jpg Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Винник (справа)

Гражданин РФ Александр Винник, обвиняемый Соединёнными Штатами в киберпреступлениях, заявил, что является политическим заключённым. Об этом он сказал после решения греческого суда выдать его властям Франции.

«Это уже давно стало понятно, что я политический заключённый. Правосудие в моём плане не работает. Я, получается, нахожусь в заложниках греческой системы, и меня используют как разменную монету для решения своих политических дел. Моя жизнь не принимается во внимание», — цитирует ТАСС обвиняемого.

Он добавил, что продолжит свою голодовку против произвола греческих судей, которая длится уже 24-й день.

О том, что «дело Винника» «официально перешло в политическую плоскость», заявил и руководитель группы его адвокатов Тимофей Мусатов. Защитник отметил, что направит заявление начальнику тюрьмы, где содержится россиянин, об отсрочке выполнения решения Верховного суда Греции выдать его французской стороне.

Как писал News.ru, основателя криптобиржи BTC-e задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. Жюри присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) предъявило ему обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой.

В свою очередь ГП РФ направила запрос на экстрадицию Винника в Россию, так как на родине в отношении него расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Также выдачи злоумышленника добивается и Франция, обвиняющая его в подобных преступлениях.