USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.58 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C16:32
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Винник назвал себя политзаключённым

Александр Винник (справа) Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Винник (справа)

в мире [ версия для печати ]

Гражданин РФ Александр Винник, обвиняемый Соединёнными Штатами в киберпреступлениях, заявил, что является политическим заключённым. Об этом он сказал после решения греческого суда выдать его властям Франции.

«Это уже давно стало понятно, что я политический заключённый. Правосудие в моём плане не работает. Я, получается, нахожусь в заложниках греческой системы, и меня используют как разменную монету для решения своих политических дел. Моя жизнь не принимается во внимание», — цитирует ТАСС обвиняемого.

Он добавил, что продолжит свою голодовку против произвола греческих судей, которая длится уже 24-й день.

О том, что «дело Винника» «официально перешло в политическую плоскость», заявил и руководитель группы его адвокатов Тимофей Мусатов. Защитник отметил, что направит заявление начальнику тюрьмы, где содержится россиянин, об отсрочке выполнения решения Верховного суда Греции выдать его французской стороне.

Как писал News.ru, основателя криптобиржи BTC-e задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. Жюри присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) предъявило ему обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой.

В свою очередь ГП РФ направила запрос на экстрадицию Винника в Россию, так как на родине в отношении него расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Также выдачи злоумышленника добивается и Франция, обвиняющая его в подобных преступлениях.


#суды #греция #Винник #мошенничество
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
в мире 16:56, 3 декабря 2018
Греческий суд перенёс рассмотрение дела Винника
в мире 16:42, 14 сентября 2018
Греки экстрадируют Винника
Арестованного в Греции программиста обвиняют в отмывании миллиардов долларов
в мире 15:12, 6 июля 2018
Россиянина Винника тайно пытались выдать Франции
Арестованного в Греции программиста обвиняют в отмывании миллиардов долларов
Лента новостей
спорт 16:30
Медведева показала новую короткую программу
политика 16:29
Путин одобрил военную доктрину Союзного государства
технологии 16:25
Нейросети станут центральной темой форума «Армия»
спорт 16:25
Бабушке Медведевой запретили смотреть на тренировки на ЧР
происшествия 16:23
Самолёт в Татарстане пытался взлететь и замёрз
экономика 16:21
Аукцион Минфина по размещению ОФЗ на 10 млрд рублей отменён
спорт 16:19
Сироткин может присоединиться к «Феррари»
общество 16:15
Бывшему офицеру МВД дали пять лет колонии за взятку
в мире 16:12
Неизвестный устроил поножовщину в Лондоне
общество 16:09
Медведицу нашли на улице в Краснодаре
спорт 16:08
Мутко понравилась его работа в РФС
общество 16:05
Проезд в электричках Москвы и области подорожает
спорт 16:02
Ургант опять засветится на баскетболе
экономика 16:00
Росстат: недельная инфляция составила 0,2%
в мире 15:59
Бойцовский мир скорбит по легендарному наставнику
Другие новости
в мире 16:12
Неизвестный устроил поножовщину в Лондоне
в мире 15:59
Бойцовский мир скорбит по легендарному наставнику
в мире 15:59
Корабль НАТО зашёл в порт Одессы
в мире 15:58
Израиль убил десятки палестинских детей в 2018 году
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top