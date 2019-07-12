https://static.news.ru/photo/0f917718-a4a9-11e9-a9e9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Вильнюсский окружной административный суд разрешил Литовской комиссии по радиовещанию и телевидению заблокировать доступ к сайту агентства Sputnik Литва на территории республики. Решение вступило в силу 12 июля, в качестве причины указывается нарушение авторского права.

Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению приняла решение издать обязательные инструкции поставщикам услуг для ограничения доступа, чтобы остановить несанкционированную публикацию защищённого авторским правом контента на веб-сайте sputniknews.lt, — сообщает Sputnik Литва.

В начале июля Литовское радио и телевидение обвинило Sputnik Литва в незаконном размещении на сайте публикаций портала LRT.



Как писал News.ru, организаторы Глобальной конференции по свободе прессы отказались выдать аккредитацию корреспонденту агентства Sputnik. В ответе, который получил журналист, было сказано, что его заявка отклонена по «рекомендации Дженни». Корреспондент по рекомендации команды организаторов перепроверил заявку на аккредитацию и подал её повторно. Он также попросил в электронном письме, а затем и по телефону объяснить значение странной фразы. Вразумительного ответа журналист так и не получил.