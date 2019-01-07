Виктория Скрипаль отрицает контакты сестры с россиянами

Виктория Скрипаль отрицает контакты двоюродной сестры Юлии Скрипаль с близкими в России. Так она отреагировала на статью в британской газете The Daily Telegraph.
Британское издание утверждает, что Юлия не отрезана от своей прошлой жизни и поддерживает связь с российскими друзьями, которые навещали её в больнице.
Виктория рассказала, что мама Сергея Скрипаля — единственный близкий человек, который стремится общаться с бывшим военным разведчиком и его дочерью. Ей сейчас 91 год.
«Она связывается со своими подругами в Москве, которым якобы доверяет Скотленд-Ярд, это одна-единственная подруга Гульнара, у меня нет источников, что она связывалась с ней или нет», — цитирует ТАСС Скрипаль.
Ранее News.ru писал, что подвергшиеся отравлению в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятнее всего, проживают на юге Великобритании. Они хорошо защищены и ведут обычный образ жизни. Опрошенные изданием The Daily Telegraph эксперты полагают, что отцу и дочери в данный момент опасность не угрожает — они остаются под защитой, но в передвижениях не ограничены.