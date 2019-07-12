https://static.news.ru/photo/3040eae8-a42c-11e9-87c6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Трофименко, проживающий в Луганске, стал гражданином России. Паспорт 94-летний ветеран получил в специализированном центре в российском Новошахтинске.

Теперь я рад, что добились этого. Это благодаря тому, что ЛНР и ДНР стали ближе (к России), подружились, и теперь такая возможность есть. Это стало настоящим подарком, — цитирует ветерана РИА Новости .

Фронтовик в 1945 году дошёл до Берлина и до сих пор ощущает себя гражданином СССР и РФ соответственно. Ветеран уточнил, что единственным его близким человеком осталась внучка, которая проживает в России, и теперь он очень рад, что они граждане одной страны.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Как писал News.ru, более 350 выпускников Донбасса получили дипломы об окончании вузов российского образца. Аккредитацию РФ получили Донецкий национальный медуниверситет имени Горького, Донбасская нацакадемия строительства и архитектуры, а также национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского.