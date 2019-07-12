Ветеран Великой Отечественной войны Василий Трофименко, проживающий в Луганске, стал гражданином России. Паспорт 94-летний ветеран получил в специализированном центре в российском Новошахтинске.
Теперь я рад, что добились этого. Это благодаря тому, что ЛНР и ДНР стали ближе (к России), подружились, и теперь такая возможность есть. Это стало настоящим подарком, — цитирует ветерана РИА Новости.
Фронтовик в 1945 году дошёл до Берлина и до сих пор ощущает себя гражданином СССР и РФ соответственно. Ветеран уточнил, что единственным его близким человеком осталась внучка, которая проживает в России, и теперь он очень рад, что они граждане одной страны.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Как писал News.ru, более 350 выпускников Донбасса получили дипломы об окончании вузов российского образца. Аккредитацию РФ получили Донецкий национальный медуниверситет имени Горького, Донбасская нацакадемия строительства и архитектуры, а также национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского.