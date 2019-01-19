93-летнего ветерана пытали и ограбили в Тбилиси

https://news.ru/storage/news/6e191ab917232a30d161e8a7b7c3664c/c750a4fb-55be-4964-8680-115c9d41b2b5_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Неизвестные злоумышленники ограбили 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Серго Мирзояна. Преступники в масках ранним утром проникли в квартиру мужчины в Тбилиси.

По данным грузинской полиции, грабители избили и связали пенсионера, после чего похитили ценные предметы и около 700 лари (порядка $265). Ветеран сам смог вызвать полицию после того, как воры скрылись.

По словам Мирзояна, похищенные деньги — это накопленная за несколько месяцев пенсия. В МВД Грузии сообщили, что начато расследование по статье 179 УК страны (ограбление), сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что неизвестные проникли в дом одинокой 97-летней женщины, прошедшей Великую Отечественную войну. Они вынесли из жилища все ценные вещи, деньги и паспорт пенсионерки. Она скончалась в больнице спустя два дня после нападения.