Ветер помешал SpaceX отправить Falcon 9 в космос

https://news.ru/storage/news/da436a8814f0cfead6422bb59aced5fc/903cf192-2c24-4744-9355-71cb477907f9_850.jpg SpaceX/via Globallookpress.com

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим спутником GPS для ВВС США в очередной раз отложен. Как минимум на сутки. На этот раз причиной стал сильный ветер.

Специалисты уточняют, что это ветер не в привычном бытовом понимании. Сильные потоки наблюдаются в верхних слоях атмосферы. Они могут негативно повлиять на траекторию ракеты.

Новая попытка старта с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида намечена на 23 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании SpaceX.

Для SpaceX этот старт должен стать первым для американских военно-воздушных сил. Аппарат GPS III весом 3,8 т станет первым в орбитальной группировке из 32 спутников третьего поколения. Они постепенно заменят своих устаревших предшественников.

Это уже не первая заминка на старте. Ранее, как сообщал News.ru, старт ракеты-носителя был отложен из-за неблагоприятных погодных условий, а до этого запуск не состоялся из-за проблем с показателями первой ступени.