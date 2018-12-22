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Ветер помешал SpaceX отправить Falcon 9 в космос

SpaceX/via Globallookpress.com

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Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим спутником GPS для ВВС США в очередной раз отложен. Как минимум на сутки. На этот раз причиной стал сильный ветер.

Специалисты уточняют, что это ветер не в привычном бытовом понимании. Сильные потоки наблюдаются в верхних слоях атмосферы. Они могут негативно повлиять на траекторию ракеты.

Новая попытка старта с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида намечена на 23 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании SpaceX.

Для SpaceX этот старт должен стать первым для американских военно-воздушных сил. Аппарат GPS III весом 3,8 т станет первым в орбитальной группировке из 32 спутников третьего поколения. Они постепенно заменят своих устаревших предшественников.

Это уже не первая заминка на старте. Ранее, как сообщал News.ru, старт ракеты-носителя был отложен из-за неблагоприятных погодных условий, а до этого запуск не состоялся из-за проблем с показателями первой ступени.


#сша #falcon9 #SpaceX
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