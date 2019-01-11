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Вещий сон помог американцу сорвать джекпот

Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Ричард Джойнер во второй раз сорвал джекпот, доверившись комбинации цифр, которую увидел во сне.

На виртуальных скачках он поставил на лошадей, номера которых увидел во сне: четыре, восемь, пять, шесть. Это принесло ему главный приз — более $15 тысяч.

Это не первый выигрыш Джойнера. В сентябре он выиграл почти $40 тысяч, также понадеявшись на увиденные во сне цифры, информирует UPI.

Ранее News.ru сообщал о том, что 15-летний мальчик родом из Румынии выиграл в испанскую лотерею. Билет, необходимый для участия, обошёлся ему в 20 евро. Подросток купил его 5 января, а 6 января уже прошёл розыгрыш.


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