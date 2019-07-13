Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что в Сумской области упал вертолёт Ми-2. В результате аварии пилот погиб.
14 июля в 15:29 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолёта Ми-2, — сообщает ведомство.
Причины катастрофы устанавливаются.
Ранее News.ru писал, что дельталёт упал в Кимрском районе Тверской области. Пилоты скончались на месте.