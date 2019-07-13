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Президент РФ Владимир Путин предоставляет населению недостоверную информацию о геноциде в Южной Осетии. С таким заявлением выступил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

9 июля российский лидер в ходе визита в Екатеринбург рассказал об истории Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Он отметил, что действия грузинских властей в этих республиках в 1919 и 1920...