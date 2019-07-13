Фото: . Вооружённые Силы Новороссии (ВСН)/vk.com

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что в Сумской области упал вертолёт Ми-2. В результате аварии пилот погиб.

14 июля в 15:29 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолёта Ми-2, — сообщает ведомство.

Причины катастрофы устанавливаются.

Ранее News.ru писал, что дельталёт упал в Кимрском районе Тверской области. Пилоты скончались на месте.

 

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