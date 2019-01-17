Вертолёт упал на территорию санатория в Казахстане

https://news.ru/storage/news/e02d8f12c0290ee07a3666c1e124ef35/0c7b4b83-00a4-47fa-80e3-3f5e41938b23_850.jpg Nikolay Kuznetsov/Global Look Press

Вертолёт, направлявшийся в горную местность, упал в столице Казахстана вскоре после взлёта. Машина рухнула на территории санатория «Алатау».

Летательный аппарат Eurocopter ЕС130 принадлежал авиакомпании Sky Service. Он вылетел из посёлка Боралдай в пригороде Алма-Аты в сторону Большого Алматинского озера.

На борту находился только пилот. Он получил тяжёлые травмы и умер в машине скорой помощи, сообщает «Деловой Казахстан» со ссылкой на правоохранительные органы.

Других пострадавших в результате ЧП нет. Инфраструктура санатория также не пострадала.

По факту авиакатастрофы проводится проверка.

Ранее в Бразилии, как сообщал News.ru, вертолёт упал на оживлённую улицу рядом с жилыми домами. Погиб случайный прохожий, который в тот момент проходил мимо.