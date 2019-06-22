Военный конфликт между Россией и НАТО маловероятен, но всё же возможен. Снизить риски поможет усиление группировки альянса в странах Прибалтики.
Об этом говорится в
В документе подчёркивается, что в последнее десятилетие Москва демонстрировала желание «подорвать архитектуру европейской безопасности». Помешать этому способны американские военные, дополнительно направленные в Латвию, Литву и Эстонию, считают авторы доклада.
Ранее News.ru сообщал, что визит польского президента Анджея Дуды в Соединённые Штаты вновь сделал актуальной тему американского военного присутствия в Европе. В Москве традиционно выражают обеспокоенность военной активностью Штатов и обещают ответные меры. О том, где на европейском континенте прочно окопались американские военные и действительно ли они представляют угрозу России, читайте в материале News.ru.