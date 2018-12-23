Верховный главнокомандующий может появиться в Киеве

https://news.ru/storage/news/b03cd621ae34b7931bae26ad23394672/92d6b665-7bca-4c7c-a8ae-585a1c31ed54_850.jpg Минобороны Украины

Украинский депутат Виталий Куприй предлагает в рамках объявления войны России создать ставку Верховного главнокомандующего. С этой просьбой он обратился к президенту Петру Порошенко.

Парламентарий также хочет введения уголовного преследования российских «коллаборационистов». Народный избранник считает, что эти люди «угрожают национальной безопасности страны», сообщается на сайте Верховной рады. Ко всему прочему нардеп призывает Украину стать энергонезависимой.

Ранее News.ru писал, что если Украина объявит России войну, Москва не станет направлять свои войска на Киев. Она ответит высокоточным дистанционным оружием. Одной из первых целей станет резиденция украинского лидера, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.