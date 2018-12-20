Эксперты Верховной рады отклонили проект об УПЦ

https://news.ru/storage/news/f9b8ef538a1407ebacc1725116cfb59c/6cc93053-c362-44f0-84d2-35e7e9c79511_850.jpg Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Экспертный совет Верховной рады Украины усомнился в аргументах авторов законопроекта о переименовании УПЦ. Текст принятого документа противоречит положениям ст. 35 конституции страны и закона «О свободе совести и религиозных организациях».

«Предлагаемые нововведения выглядят недостаточно мотивированными и аргументированными», — цитирует представителей парламента ТАСС.

В тексте закона, опубликованного на сайте Рады, говорится, что религиозная организация, которая входит в структуру организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию в отношении Украины и временно оккупировавшем её территорию, обязана в своём названии отображать эту принадлежность.

Председатель Рады Андрей Парубий заявил, что каноническую УПЦ переименуют в Российскую православную церковь. Белорусское духовенство заявило, что не собирается налаживать контакты с «новоиспечёнными» коллегами.

Ранее News.ru сообщал о планах Московского патриархата открыть за рубежом приходы из-за церковного раскола. Прежде всего это касается тех мест, где прихожане оказались лишены возможности причащаться из-за разрыва с Константинополем.