Депутат Украины опровергла всесильность Порошенко

https://news.ru/storage/news/d432f997202841851c61b376d4cf082c/a1fce1d2-181e-490e-a8ca-c8e5c11aafd3_850.jpg Petro Poroshenko/Global Look Press

Кандидаты в президенты Украины не смогут выполнить все предвыборные обещания. Граждане страны должны сначала убедиться в достаточной широте полномочий политиков, заявила депутат Верховной рады от фракции «Самопомич» Елена Сотник.

В этой же ситуации находится и нынешний лидер — Пётр Порошенко, которому приписывают несвойственные заверения, пишет NEWSONE.

«Не может президент снизить тарифы в два раза, это не его полномочия. Президент не может самостоятельно увеличить экономику в 10 раз», — добавила народная избранница.

Действующий или будущий главнокомандующий должен опираться на СБУ, прокуратуру, уверена парламентарий. Ведомства способны повлиять на судебную систему и помочь ей одолеть коррупцию и улучшить инвестиционный климат в стране. Один человек не способен решить все проблемы Украины самостоятельно, отмечает ФАН.

«У нас фактически переддефолтное состояние, а вам обещают увеличивать пенсии, льготы, давать кредиты. В стране сегодня нет такого ресурса ни для одного из кандидатов», — подытожила Сотник.

Пётр Порошенко обвинил Москву в попытках «подорвать Украину» и провести в его стране лояльные Кремлю выборы со «своими» фигурами.

Ранее News.ru сообщал, что на встрече с дипломатами украинский лидер также пообещал сделать всё, чтобы голосование прошло честно и в свободной обстановке. Порошенко обещает устроить референдум по международным стандартам.