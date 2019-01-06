Венгры устроили марш против политики Орбана

https://news.ru/storage/news/e5ad1b1d59b102ffb6b586b0b5ea76e7/468c3359-6ce4-42c3-9164-6cf6cea91979_850.jpg Szilard Voros/Xinhua/Global Look Press

Виктор Орбан

Около 10 тыс. жителей Венгрии вышли на улицы Будапешта, протестуя против изменений в трудовое законодательство страны и политики правительства во главе с правым консерватором Виктором Орбаном. Организаторами манифестации выступили оппозиционные партии, профсоюзы и гражданские инициативы.

Митингующие устроили марш по центру Будапешта — от площади Героев к зданию парламента. Некоторые несли плакаты и публиковали в соцсетях призывы к общенациональной забастовке против «рабского закона», которая запланирована на 19 января, передаёт Reuters.

Как заявил глава профсоюза металлургов Vasas Золтан Мукси, некоторые из основных групп могут бастовать, если правительство не сядет с ними за стол переговоров.

Протестующие критикуют цензуру в государственных СМИ, ангажировано освещающих события в стране, а также коррупцию правоконсервативного правительства. Также среди требований — повышение зарплат и улучшение системы выхода на пенсию.

Как писал News.ru, в сентябре 2018 года две трети депутатов Европарламента проголосовали за введение санкций в отношении Венгрии. Правительство страны обвиняют в нарушении правил ЕС в отношении демократии, прав человека и коррупции.