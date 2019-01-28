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Венгрия отказала США в давлении на Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Reiner Zensen/imago stock&people/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

в мире [ версия для печати ]

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался от призывов США поддерживать Украину на фоне напряженных отношений с Россией.

Кроме того, просьба Вашингтона о совместном противостоянии предполагаемому кибершпионажу со стороны Китая также осталась без положительного ответа.

По данным источника The Wall Street Journal, об этом венгерский премьер сообщил на встрече с послом США, которая состоялась в декабре.

Свою позицию он пояснил тем, что Венгрия хочет «быть нейтральной, как Австрия», и желает проводить самостоятельную политику в отношении России и Китая.

Кроме того, Орбан приветствовал инвестиции Китая в интернет-инфраструктуру Венгрии и выступил против встреч между НАТО и Украиной на министерском уровне.

Ранее News.ru писал о том, что федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен поддержал строительство газопровода «Северный поток – 2», раскритиковав США за санкции против выгодного для Европы проекта.


#сша #россия #Венгрия #политика
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