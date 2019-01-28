Венгрия отказала США в давлении на Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался от призывов США поддерживать Украину на фоне напряженных отношений с Россией.
Кроме того, просьба Вашингтона о совместном противостоянии предполагаемому кибершпионажу со стороны Китая также осталась без положительного ответа.
По данным источника The Wall Street Journal, об этом венгерский премьер сообщил на встрече с послом США, которая состоялась в декабре.
Свою позицию он пояснил тем, что Венгрия хочет «быть нейтральной, как Австрия», и желает проводить самостоятельную политику в отношении России и Китая.
Кроме того, Орбан приветствовал инвестиции Китая в интернет-инфраструктуру Венгрии и выступил против встреч между НАТО и Украиной на министерском уровне.
Ранее News.ru писал о том, что федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен поддержал строительство газопровода «Северный поток – 2», раскритиковав США за санкции против выгодного для Европы проекта.