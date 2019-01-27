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Венесуэла преподала урок высокомерию правительства США

E]Andrea Romero/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что с помощью дипломатии его страна преподала урок США в их попытке осуществить государственный переворот в республике.

«Благодаря дипломатическим победам, достигнутым на полях заседания Совета Безопасности ООН, Венесуэла преподала большой урок высокомерию правительства Соединённых Штатов, которые пытались осуществить государственный переворот в нашей стране», — сказал Мадуро во время выступления перед национальными вооружёнными силами.

Мадуро также поблагодарил Российскую Федерацию и КНР за поддержку.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США, полномочия Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Россия выразила поддержку президенту Николасу Мадуро. Несколько европейских стран заявили, что поддержат кандидатуру предводителя республиканской оппозиции Хуана Гуайдо, если в стране не будут объявлены выборы главы Венесуэлы.

Как писал News.ru, Министерство иностранных дел (МИД) Венесуэлы осудило ультиматум стран Европейского союза, сравнив его с действиями колониальных держав. Кроме того, ведомство подчеркнуло, что переворот в стране устроили Соединённые Штаты.


#сша #венесуэла #госпереворот #николасмадуро
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