https://static.news.ru/photo/1096fc6a-9e31-11e9-9261-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Juan Carlos Hernandez/Global Look Press

Американские граждане не могут рассчитывать на защиту их интересов в Венесуэле. Это связано с отсутствием в стране дипломатической миссии США, которая взяла бы на себя такую миссию, заявил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

Он уточнил, что те не смогут получить дипломатическую защиту на территории страны в связи с отказом Соединённых Штатов признать Турцию страной, представляющей интересы Венесуэлы в США. По словам Арреасы, в ответ на действия Вашингтона Каракас решил не признавать Швейцарию представителем интересов американцев в Венесуэле.

Перед отказом и отсутствием интереса правительства США принять Турцию как защитника дипломатических объектов, собственности и интересов венесуэльцев в своей стране граждане США, которые живут на венесуэльской территории, не смогут обладать защитой, — сказано в заявлении министра иностранных дел Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США в январе 2019 года после того, как Соединённые Штаты признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности главы государства. Венесуэльские дипломаты покинули Америку, а здание посольства было передано оппозиционерам. Каракас назвал это нарушением Венской конвенции.

В апреле Вашингтон и Берн договорились о том, что в связи с прекращением деятельности американского посольства в Каракасе Швейцария будет представлять в Венесуэле интересы США. Каракас в мае достиг аналогичного соглашения с Анкарой.

Ранее, как писал News.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что имеет пять разных стратегий по Венесуэле. По его словам, он может менять их в любое время и изменить подход к Боливарианской Республике.