https://static.news.ru/photo/aeeb7f4c-ab2b-11e9-8dcc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Air Force/via Global Look Press

Самолёт-разведчик ВВС США нарушил воздушное пространство Венесуэлы. Об этом заявило Минобороны Боливарианской Республики.

19 июля 2019 года Интегральное командование воздушной обороны засекло неизвестный самолёт, летевший с северо-запада Карибского моря, — цитирует сообщение ТАСС .

Воздушное судно, оказавшись в небе над территорией Венесуэлы, не назвало свою частоту и не соблюдало установленные процедуры.

Национальные самолёты-перехватчики установили, что нарушителем являлся летательный аппарат, предназначенный для ведения электронной разведки, принадлежащий ВВС США, — добавили в Минобороны Венесуэлы.

Вскоре американский самолёт, как отметили в министерстве, сменил курс и покинул воздушное пространство Боливарианской Республики.

Каракас осудил действия США, назвав их провокацией.

Как писал News.ru, ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что страна стала жертвой внешних сил, которые пытались добиться смены режима. Он сравнил Боливарианскую Республику с КНДР, Ираном и Сирией, которые, по его мнению, пострадали от аналогичных действий.

До этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не успокоится, пока «деспотичный» Мадуро не уйдёт и коррупционеры не прекратят злоупотребления.