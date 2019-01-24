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Почему военные и милиция поддерживают Мадуро

Boris Vergara/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]
ВС Венесуэлы пока не вырастили собственного Пиночета

Высшее военное командование Венесуэлы не торопится присоединяться к оппонентам Николаса Мадуро и признать президентом оппозиционера Хуана Гуайдо. Военные продолжают следить за порядком в Каракасе и других городах, применяя силу лишь к поддерживающим Гуайдо демонстрантам. Почему, несмотря на двоевластие, экономический кризис и серию военных мятежей, армия Венесуэлы до сих пор не вырастила харизматичного лидера, своего «Пиночета» — в материале News.ru.

Верность Мадуро

Вооружённые силы Венесуэлы (Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB) «не принимают президента, навязанного в тени неясных интересов», заявил министр обороны республики Владимир Падрино. Ещё более резко высказался командующий стратегическими операциями FANB (El Comandante Estratégico Operacional) адмирал Ремиджио Себальос: 

«Армия верна народу Венесуэлы, Конституции и законно избранному президенту Николасу Мадуро. Предатели не защищают интересы Венесуэлы, они направляются из-за рубежа. Мы будем сражаться, и мы победим», — заявил военачальник.

В то же время, в условиях раскола общества, когда многочисленные демонстрации сторонников Гуайдо проходят параллельно с не менее многочисленными демонстрациями сторонников Мадуро, эксперты полагают, что последнее слово в политическом кризисе скажут именно военные, а их позиция всё-таки не так однозначна.  

Хроника попыток

Оппоненты Мадуро из года в год указывают, что ключевым фактором в победе над президентом является лояльность армии. В сентябре на возможность военного переворота в Каракасе намекал президент США Дональд Трамп. Апелляция к военным как к ключевой антиболиваристской силе имеет под собой рациональное основание — армия в латиноамериканских странах традиционно является «четвёртой властью», не раз свергавшей неугодные ей режимы. Современная венесуэльская оппозиция последовательно пытается заручиться лояльностью силовиков. Например, она использовали соцсети для трансляции обращений к молодым солдатам в казармах, подчёркивая последствия их стрельбы по митингующим. 

Roman Camacho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крах экономики, социальное расслоение в армии и отсутствие у Мадуро харизмы своего легендарного предшественника Уго Чавеса не могли не сказаться на настроениях в ВС. 

  • 21 января 2019 года власти сообщили о задержании небольшой группы солдат Национальной гвардии, которые записали обращение и попытались взять штурмом полицейский участок в столице Каракаса. По словам официальных лиц, солдаты захватили капитана и использовали две машины, чтобы украсть тайник с оружием у другого аванпоста;
  • в августе 2018-го Мадуро стал целью покушения с помощью снаряжённых взрывчаткой беспилотников, которые взорвались поблизости во время его публичного выступления. Правда, тогда многие эксперты не поверили и посчитали, что власти провели политически выгодную инсценировку, которые использовали для ареста неугодных, например, депутата от оппозиции и трёх высокопоставленных военнослужащих, один из которых был генералом Нацгвардии;
  • в мае по меньшей мере 11 офицеров военно-морских и воздушных сил Венесуэлы были задержаны в центральном штате Арагуа, где проживают некоторые основные военные подразделения страны. Их обвинили в участии в заговоре против Мадуро, но критики правительства назвали это «охотой на ведьм», начатой после неоднозначного переизбрания президента;
  • В августе 2017 года группа вооружённых людей напала на базу Форт Парамакай в городе Валенсия в штате Карабобо, убила двух солдат и ранила трёх. Было признано, что среди задержанных были военные дезертиры и бывший сотрудник политической полиции. 

Кузница лояльных кадров

Несмотря на ряд выступлений, противники Мадуро в армейском командовании не смогли вырастить своего Пиночета. Причина тому — структурные изменения, которым подверглись вооружённые силы страны на протяжении долго периода.

Заметные изменения в институте армии произошли ещё при президенте Ромуло Бетанкуре в 1950–1960-е годы. Осознавая, какое влияние на страну оказывает хроническая борьба за власть между военными и политическими партиями, он инициировал структурные реформы, де-факто подчиняющие армию гражданскому руководству. В частности, чтобы добиться смены прежней военной элиты, Бетанкур ограничил срок военной службы до 30-ти лет. С одной стороны, процесс реструктуризации вызвал недовольство, с другой — спровоцировал в армии борьбу за политическую лояльность. Она также имела негативные последствия — политизация в первую очередь высшего командования спровоцировала фрагментацию и усугубила расслоение в силовых структурах. Особенно остро конфликт между армией и обществом проявился во время беспорядков в Каракасе и близлежащих городах в 1989 году (волна протестов известна как Сaracazo), когда солдатам отдавали приказ стрелять по тем же бедным общинам, из которых они призывались в ВС.

По-настоящему серьёзные изменения в Вооружённых силах Венесуэлы начались при Уго Чавесе. Выходец из военной среды, участвовавший в путче 1992 года (за что два года просидел в тюрьме), президент-боливарист прекрасно понимал, как важно иметь управляемые и лояльные вооружённые силы. После неудачного переворота 2002 года, когда страна оказалась, по сути, на осадном положении, Чавес устроил масштабную чистку в армии, назначая лояльных офицеров на высшие командные должности. «Революция сверху» в FANB была настолько радикальной, что зачастую генералы менялись Чавесом на полковников. Аналитики оценивали такие «социальные лифты» как признак дефицита преданных Чавесу людей среди генералитета. Лояльные люди получали доступ к финансовым потокам, по некоторым данным, включая контроль над добычей золота.

Rayner Pena/dpa/Global Look Press

Копируя политику Чавеса, Мадуро также предоставлял бонусы военным настолько, насколько позволяла падающая экономика — старался поощрить рядовых солдат премиями, субсидиями на жильё, бытовую технику и автомобили и назначить генералов на ключевые правительственные посты, в том числе в государственной нефтяной компании. Так, в июле 2018 Мадуро в очередной раз наградил лояльных военных — всего около 16 900 человек.

Помимо попыток «задобрить» лояльных представителей офицерского корпуса материально, режим никогда не забывал об «идеологической» обработке военных. Изначально боливаризм не является классической «левой» идеологией, призывающей к мировой революции. Он сочетает в себе элементы марксизма-ленинизма, «теологии освобождения», но в то же время, патриотический и антиколониальный пафос, призывы добиться суверенитета Венесуэлы от западных стран. Последнее не могло не найти одобрения у части военных.

Кроме того, в последние годы усилились связи венесуэльских вооружённых сил с Россией, Китаем и Кубой. Новые кадры проходят обучение в российских и китайских военных школах. Кубинские Революционные вооружённые силы взаимодействуют с бойцами FANB с 2002 года. Всё это означает рост не только технического, но и идейного влияния этих стран на умы венесуэльских военных.

Армия под присмотром милиции

Проводимые боливаристами структурные изменения в венесуэльских силовых структурах не ограничились кадровыми перестановками в армии и попытками задобрить военных. В 2007 году указом президента Чавеса была создана Народная боливарианская милиция (La Milicia Nacional Bolivariana (MNB)). «Основная задача MNB — поддерживать Вооружённые силы в деле обеспечения безопасности и суверенитета Венесуэлы. Быть мостом между FANB и гражданским обществом», — написано в уставе «милиционеров».

MNB — полувоенное формирование, созданное для контроля над армией и набираемое в основном из традиционно лояльных боливарианскому режиму малообеспеченных жителей сельской местности и городских трущоб («барриос» означает «районы»). Общая численность милиции составляет около 800 тыс. человек. В июле 2019 года Мадуро обещал увеличить численность MNB до миллиона, что на фоне 750-тысячных (более 300 тыс. личного состава и более 400 тысяч резервистов) FANB выглядит внушительно.

Впрочем, подготовка милиционеров намного слабее, зачастую они оснащены устаревшим вооружением. Например, если бойцы MNB в Каракасе ещё используют бельгийские штурмовые винтовки FN FAL и автоматы AK-103 российского и местного производства, вооружены бронеавтомобилями, миномётами и 105-миллимитровыми безоткатными пушками, то милиционеры из провинции встают на защиту боливарианского режима с пехотными винтовками 1840−1950-х годов. Но народная боливарианская милиция — это по факту самая надёжная опора режима. В отличие от армии, она ни разу не заставила усомниться в своей лояльности Мадуро. Её вооружённые бойцы активно участвуют в разгоне оппозиционных демонстраций, вызывая особую ненависть у сторонников оппозиции.


#венесуэла #армия #оппозиция #протесты #николасмадуро
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