Венесуэла идёт по пути Ирана из страха переворота

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Турция придумала для Каракаса схему по обходу санкций

По мере того как Венесуэла приближается к очередным масштабным акциям протеста, объявленным местной оппозицией, растёт страх того, что народное недовольство может зайти очень далеко. Вероятно, поэтому противники режима Николаса Мадуро проводят встречи с дипломатическими представителями иностранных государств — чтобы заручиться поддержкой и получить гарантии того, что их жизни ничего не угрожает даже при самом худшем сценарии. Власти латиноамериканской страны тем временем пытаются найти способ смягчить экономический кризис.

В стране все движется к тому, что правительство будет объявлено вне закона. Глава Национальной ассамблеи, однопалатного законодательного органа Венесуэлы, который сейчас находится под контролем оппозиции, Хуан Гуайдо сообщил о законодательной инициативе по созданию переходного правительства.

«Мы обсуждаем закон, который позволяет начать этот процесс, — заявил лидер оппозиции. — Он (документ. — News.ru) будет беспрецедентным для Венесуэлы и должен быть осуществлен при участии представителей различных слоёв общества. Нам нужно двигаться к правительству национального единства, которое появится по итогам свободных и демократических выборов».

По его словам, все должны быть причастны к формированию нового кабмина. «Необходимо включить вооруженные силы, Верховный суд в изгнании, венесуэльскую диаспору, всех», — отметил оппозиционер. Гуайдо при этом пока раздумывает, брать ли на себя полномочия временно исполняющего обязанности президента. «Это зависит от результатов переговоров с (представителями. — News.ru) различных слоёв (общества. — News.ru)», — сказал он.

Наблюдатели отмечают, что очень многое в протестах против Мадуро зависит от поддержки вооруженных сил. Вероятно, то, какую позицию занимают военнослужащие, будет понятно 23 января. На этот день оппозиция назначила массовую акцию протеста.

Roman Camacho/Global Look Press

Накануне оппозиционеры провели ряд встреч с представителями иностранных государств. Так, с противниками режима Мадуро встретился министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу. В переговорах, которые прошли в здании дипломатического ведомства в бразильской столице, приняли участие бывший спикер парламента Венесуэлы Хулио Борхес, экс-мэр Каракаса Антонио Ледесма и глава Верховного суда в изгнании Мигель Анхель Мартин. В центре внимания переговорщиков была ситуация в Венесуэле и то, как заставить президента латиноамериканской страны выполнить требования оппозиции. Сообщается, что на встрече были должностные лица американского посольства, хотя дипмиссия США не смогла прокомментировать ситуацию: пресс-служба была недоступна из-за «шатдауна» в США.

На то, что иностранные правительства помогают оппозиции, в Каракасе жаловались неоднократно. Глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса, выступая недавно на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, заявил, что США поощряют попытку госпереворота. «Мы довели до сведения генерального секретаря Антониу Гутерриша, что вновь осуществляется попытка государственного переворота в Венесуэле», — сообщил шеф венесуэльской дипломатии. Он посетовал, что санкционные меры, принятые в США, все чаще приобретают экстратерриториальный характер.

На фоне западных санкций в латиноамериканской стране продолжается тяжелейший экономический кризис. Именно поэтому сейчас Каракас пытается найти пути обхода экономической блокады, инициированной США. Свой вариант ему предложила Анкара. Это тот же механизм, по которому Турция пыталась торговать с Ираном для обхода международных санкций, наложенных на иранский режим за разработку оружия массового поражения и испытания баллистических ракет. Как предполагают аналитики, Венесуэла расплачивается с Турецкой Республикой золотом в обмен на продовольствие. Подозрение, что такой экономический алгоритм действительно возник, появились после того, как власти Венесуэлы объявили, что переносят центры по переработке золота из Швейцарии в Турцию, где, как заявили в Каракасе, меньше шансов на то, что венесуэльские заводы будут «атакованы» американскими властями. Сама Турция, как предполагается, продает золото в Объединенные Арабские Эмираты.